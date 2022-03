RCB vs KKR: वानिंदु हसरंगा ने बताया अपने 'स्पेशल सेलिब्रेशन' का कराण, फुटबॉल से है इसका कनेक्शन

आरसीबी की इस जीत में लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा चमके जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 20 रन खर्च कर 4 विकेट झटके। हसरंगा को उनकी इस लाजवाब गेंदबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Thu, 31 Mar 2022 10:02 AM

