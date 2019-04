एबी डिविलियर्स ने कुछ यूं की विराट कोहली की तारीफ, जानिए क्या कहा

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और मोईन अली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 10 रन से मात दी। ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए इस मैच में एबी डिविलियर्स नहीं खेल पाए। डिविलियर्स ने मैदान के बाहर बैठकर इस मैच का आनंद लिया। विराट कोहली ने 58 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसके चलते आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 213 का स्कोर खड़ा किया।

दिनेश कार्तिक ने टॉस जीत कर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। यह कोहली का पांचवां और इस सीजन का पहला शतक था। इसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए। कोहली पारी की अंतिम गेंद पर आउट हुए। विराट कोहली ने पार्थिव पटेल के साथ धीमी शुरुआत की। पटेल जल्दी आउट हो गए। कोहली ने आकाशदीप के साथ 41 रनों की भागीदारी की।

एबी डिविलियर्स की अनुपस्थिति में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की रनों की गति बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे मोईन अली ने 28 गेंदों पर 66 रन बनाकर मैच का रुख पलट दिया। अली ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम ओवरों में स्पिनरों के विरुद्ध बडे हिट लगाए जा सकते हैं। उन्होंने लेग स्पिनर कुलदीप यादव के एक ओवर में 27 रन बनाए।

दूसरी तरफ कोहली ने यह सबक सीखा कि किस तरह पारी को बनाया जाता है। उन्होंने पहले 50 रन 40 गेंदों में बनाए लेकिन अगले 50 रन के लिए उन्होंने केवल 18 गेंदें लीं। कोहली ने अंतिम 26 गेंदों में कोई भी डॉट बॉल नहीं जाने दी। आरसीबी ने अंतिम 4 ओवरों में 64 रन बनाए। ईडन गार्डन्स पर कोहली के शतक की सबने प्रशंसा की।

एबी डिविलियर्स के साथ कई दिग्गजों ने विराट कोहली की इस शतकीय पारी की तारीफ की।

VIRAT!!!!!!!!!!!🎉🎉🎉 you little biscuit @imVkohli Top knock from @MoeenaliAli as well👏Bowlers to follow through what’s been a very good 1st half — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) April 19, 2019

Virat Kohli has shown us once again why he is regarded 'The Best'



Hunger & Passion Unlimited 🔥#KKRvRCB — Hemang Badani (@hemangkbadani) April 19, 2019

.@RCBTweets didn't look like getting 200+ but what a class performance from @imVkohli!! Moen too looked too good for @KKRiders bowlers, strange that Piyush Chawla bowled just one over?#KKRvRCB — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) April 19, 2019

50 of 40 balls and another 50 in just 17 more , only King Kohli @imVkohli can do this to one of the best attacks in IPL today, magnificent display of batsmanship and an amazing Century, #RCBvsKKR #IPL2019 #KingKohli — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 19, 2019

Sensational 100. The acceleration from Kohli has been awesome. Moeen set up the carnage and Kohli sealed it dramatically — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 19, 2019

ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली 2019 के विश्व कप के लिए वॉर्मिंग कर रहे हैं। विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से शुरू होने वाला है।