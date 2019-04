LIVE IPL2019 RCBvsDC: आरसीबी को पहला झटका, पार्थिव पटेल आउट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का 12वां संस्करण रॉयल चैलेंजर्स के लिए अभी तक काफी खराब साबित हुआ है। टीम को लगातार पांच हार का सामना करना पड़ा है वो भी ऐसी जहां प्रतिस्पर्धा की कमी साफ देखी जा सकती थी। इस बीच बेंगलोर अपनी किस्मत से भी मात खाए बैठी है। अपने पिछले मैच में शुक्रवार को उसने पहली बार इस सीजन में 200 का आंकड़ा पार किया और पहली जीत की राह पर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन आंद्रे रसेल नाम के तूफान ने उसका यह अरमान भी पूरा नहीं होने दिया। किस्मत और नाकामी से लड़ रही विश्व के नंबर-1 बल्लेबाज माने जाने वाले विराट कोहली की यह टीम अब अपने अगले मैच में रविवार (7 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेगी।

4.05 PM: 1 ओवर में आरीसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 6 रन है। पार्थिव पटेल 6 और विराट कोहली 0 रन बनाकर खेल रहे हैं।



4.00 PM: खेल शुरू, विराट कोहली-पार्थिव पटेल ने पारी का आगाज किया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी की शुरुआत की।



3.50 PM: दिल्ली की टीम भी छठा मैच खेल रही है। उसे दो मैचों में जीत और तीन में हार मिली है।

3.45 PM: बैंगलोर का यह छठा मैच है। उसे अब तक खेले गए सभी मैचो में हार मिली है।

3.40 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग XI- पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, अक्षदीप नाथ, पवन नेगी, दिम साउदी, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज।



3.35 PM: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI- पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कोलिन इनग्राम, राहुल तेवतिया, क्रिस मौरिस, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा।



3.30 PM: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

The @DelhiCapitals Skipper calls it right at the toss and elects to bowl first against the @RCBTweets.#RCBvDC pic.twitter.com/eF7ViXwwyJ