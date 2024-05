RCB vs CSK: 18 मई को आग उगलता है विराट कोहली का बैट, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत है पक्की?

ऐप पर पढ़ें

IPL 2024 RCB vs CSK Match on 18th May: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 का आगाज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (CSK vs RCB) मैच के साथ हुआ था। तब सीएसके ने मैच अपने नाम किया था, एक बार फिर ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार दांव पर प्लेऑफ में पहुंचने का टिकट भी होगा। मैच इस बार बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाना है और यह मैच खेला जाएगा 18 मई को। 18 मई की तारीख आईपीएल इतिहास में आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा खास रही है। आरसीबी ने आजतक कभी इस तारीख पर कोई आईपीएल मैच नहीं गंवाया है। इससे पहले 18 मई को आरसीबी ने चार आईपीएल मैच खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है। 18 मई को आरसीबी ने दो बार को सीएसके को ही मात दी है, जबकि एक बार पंताब किंग्स को हराया है और एक बार सनराइजर्स हैदराबाद को।

18 मई को खेले गए इन चार मैचों में विराट कोहली का प्रदर्शन ऐसा रहा है, जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। विराट कोहली ने इन चार मैचों में एक पचासा लगाया है, जबकि दो शतक ठोके हैं। 18 मई 2016 को जब आरसीबी ने पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) को डकवर्थ लुइस मेथड से 82 रनों से धूल चटाई थी, तब मैन ऑफ द मैच विराट ही रहे थे। विराट ने तब 50 गेंदों पर 113 रन ठोके थे। इसके बाद आईपीएल 2023 में 18 मई को आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराया था, और तब भी विराट ने शतक ठोका था। विराट ने 63 गेंदों पर 100 रन बनाए थे।

आईपीएल 2013 में इसी तारीख पर आरसीबी ने सीएसके को 24 रनों से हराया था, तब भी मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ही बने थे, जिन्होंने 29 गेंदों पर नॉटआउट 56 रन बनाए थे। बारिश के चलते तब मैच आठ-आठ ओवर का हुआ था। इसके बाद 2014 आईपीएल में आरसीबी ने एक गेंद शेष रहते करीबी मैच में सीएसके को पांच विकेट से हराया था।