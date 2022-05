RCB vs CSK : जानिए हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग XI, धोनी और डुप्लेसी में होगी टक्कर

चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बुधवार को आईपीएल के इस सीजन का 49वां मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जाना है। जानिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है।

