कई बार शेन वॉर्न के बॉलिंग एक्शन की नकल उतार चुके हैं विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन इसी साल 4 मार्च को हुआ। आरसीबी टीम ने इस दिग्गज क्रिकेटर को ट्रिब्यूट दिया है, इस दौरान विराट कोहली ने वॉर्न को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 15 Apr 2022 02:46 PM

