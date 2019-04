VIDEO:  पंजाब के साथ मुकाबले से पहले विराट ने खेले ये अजब-गजब शॉट

आईपीएल (IPL 2019) के इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लगातार छह मैच हार चुकी है। उनका अगला मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मोहाली में होना है। लगातार हार झेल रही बैंगलोर की टीम के कप्तान विराट कोहली पुरानी परफॉर्मेंस को भुलाकर नए आत्मविश्वास आगे बढ़ रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मुकाबले के लिए विराट कोहली ने नेट पर पसीना बहाया।

नेट पर प्रैक्सिट के दौरान विराट कोहली ने कई नए शॉट खेले। इनमें रिवर्स स्वीप के अलावा यूनीक पैडल शॉट भी था। मोहाली में स्पिनर के सामने उन्होंने इस शॉट का अभ्यास किया। बेशक उनकी टीम हार रही हो, लेकिन कोहली अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने छह मैचों में 203 रन बनाए हैं। इसके बावजूद आरसीबी को अपनी पहली जीत दर्ज करनी है। अंक तालिका में वह सबसे नीचे चल रहे हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अलावा कोई भी दूसरी टीम इतनी बुरी तरह जीत की चाह नहीं पाले होगी। अपने अगले मैच के लिए कोहली नेट पर अभ्यास कर रहे थे। किंग्स इलेवन पंजाब भी टॉप 4 में जगह बनाने से आत्मविश्वास से भरी हुई है।

Good night Challengers! Here's something to watch before you hit the sack! @imVkohli in the nets this evening. #captainKohli #trainBold #playBold https://t.co/7bvxaaVK9U