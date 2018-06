VIRAL PIC: चोरी-छिपे भाभी अनुष्का को देख रहे थे जडेजा, आए ऐसे कमेंट्स

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अवॉर्ड फंक्शन में दोनों ने शिरकत की। विराट को इस दौरान पॉली उमरीगर अवॉर्ड से नवाजा गया और उन्होंने अनुष्का की मौजूदगी की वजह से और भी खास बताया।

विराट और अनुष्का की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं। इस बीच एक फोटो और सामने आई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जडेजा की नजरें भाभी अनुष्का पर टिकी हुई हैं। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स आए हैं। अनुष्का और विराट मुंबई से बेंगलुरु साथ ही गए और अवॉर्ड फंक्शन के बाद तुरंत ही वापस भी लौट आए।

चलिए एक नजर डालते हैं कि विराट और अनुष्का की कौन सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं...

I love one couple who are so cute, beautiful , talented, successful, supportive and so in love. #Virushka are just making my expectations so higher. I know their love story is incredible we can’t relate but a girl can have her dreams. pic.twitter.com/cm9jdZyLo8