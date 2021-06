रविंद्र जडेजा ने दी न्यूजीलैंड टीम को टेंशन, प्रैक्टिस मैच में खेली जोरदार पारी, देखें- VIDEO

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले इंट्रा स्क्वाड मैच खेलकर तैयारियां कर रही है। दोनों टीमों के बीच यह बड़ा मुकाबला 18 जून से शुरू होगा। प्रैक्टिस मैच के शुरुआती दिन युवा ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारियां निकलीं और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद अब तीसरे दिन टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी बैटिंग में दमखम दिखाते हुए 54 रनों की शानदार पारी खेली है। उनकी इस पारी को देखकर कीवी टीम की टेंशन बढ़ा स्वाभाविक है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने इसका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जडेजा बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। जडेजा ने इस मैच में 54 रन बनाने के लिए 76 गेंदों का सामना किया। इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर दो विकेट झटके।

.@imjadeja gets to his half-century (54* off 76) as play on Day 3 of the intra-squad match simulation comes to end.@mdsirajofficial is amongst wickets with figures of 2/22.#TeamIndia pic.twitter.com/3tIBTGsD3L