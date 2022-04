CSK vs RCB: रविंद्र जडेजा ने बतौर कप्तान अपनी पहली जीत इन्हें किया समर्पित

जडेजा ने मैच के बाद कहा, 'सबसे पहले तो यह मेरी कप्तान के तौर पर पहली जीत है और मैं इसे अपनी पत्नी (रीवा सोलंकी) को समर्पित करना चाहता हूं और साथ ही पूरी टीम को भी क्योंकि पहली जीत हमेशा स्पेशल होती है

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Wed, 13 Apr 2022 05:27 AM

