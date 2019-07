INDvsNZ: भारत की हार के बाद लक्ष्मण-सहवाग ने दी प्रतिक्रिया, जडेजा-धोनी के लिए कही ये बात

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए विश्वकप 2019 के पहले सेमीफाइनल में भारत को 18 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही विराट कोहली की कप्तानी में विश्वकप का सपना चकनाचूर हो गया है। इस मुकाबले में भारत का टॉप बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली एक-एक रन बनाकर आउट हुए। लेकिन रविन्द्र जडेजा और महेन्द्र सिंह धोनी ने अंत में अच्छी बैटिंग करके के भारत सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स कर रहे हैं।

भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने न्यूजीलैंड को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने धोनी और जडेजा की तारीफ की। लक्ष्मण ने अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, केन विलियमसन और न्यूजीलैंड को विश्वकप के फाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंचने पर बधाई। रविन्द्र जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया।

Congratulations to Kane Williamson and the @BLACKCAPS for making it to a second successive World Cup Finals. Ravindra Jadeja along with Dhoni fought brilliantly and got India so close but NZ were brilliant with the new ball and that was decisive. #IndvNZ — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 10, 2019

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने धोनी और जडेजा की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जडेजा ने जिंदगी की सबसे अच्छी पारी खेली। भारत ने अच्छा मुकाबला किया। न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने की बधाई।

Jadeja played the innings of his life , and what a day to do so. Dhoni and him got us in it from nowhere but alas wasn’t enough . Well fought India and congratulations to NZ on reaching the finals. #IndvNZ — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 10, 2019

वहीं पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेन्द्र सहवाग ने भी रविन्द्र जडेजा की सराहना की। उन्होंने लिखा, न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने पर बधाई। जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर शानदार पारी खेली।

Congratulations to @BLACKCAPS on making it to the finals. Jadeja played an outstanding innings and got India in the game along with MS Dhoni, yet it was a case of so near yet so far #IndvNZ — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 10, 2019

बता दें कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 239 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया 221 रन ही बना सकी। भारत को लिए रोहित, राहुल और कोहली ने 1-1 रन बनाए। जबकि जडेजा ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 59 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए। जडेजा ने इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए। जबकि धोनी ने 72 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए।