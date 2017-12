एक शख्स की ऐसी बात से गुस्साए जडेजा, ट्विटर पर निकाली भड़ास

टीम इंडिया के दमदार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को एक शख्स ने ऐसी बात कही जो कि उन्हें काफी बुरी लगी। इस बात को लेकर उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था तो उन्हें ट्विटर में इसे लेकर जमकर भड़ास निकाली। आगे पढ़ें, रविंद्र ने गुस्से में उस शख्स को क्या-क्या कहा।

भारत एक ऐसा देश है जहां यहां के बहुत से नेशलन खिलाड़ियों को लोग ठीक से पहचानते नहीं है, इसी समस्या का शिकार रविंद्र जडेजा को भी होना पड़ा। दरअसल, एक मैच के बाद रविंद्र को एक सज्जन मिले और उनकी तारीफ की लेकिन उन्होंने रविंद्र को 'अजय' नाम से संबोधित किया। इसी बात को लेकर रविंद्र का गुस्सा भड़क गया।

हालांकि ऐसा नहीं है कि रविंद्र जडेजा को कोई पहचानता नहीं है बल्कि यह उनकी किस्मत है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा पिछले नौ सालों से अंतरराष्ट्रीय सर्किल में हैं इसके बाद भी उन्हें एक शख्स ने अजय नाम से बुलाया। यह ऐसा भी हो सकता है कि टीम इंडिया में 90 के दशक में अजय जडेजा नाम के खिलाड़ी रह चुके हैं जिनका नाम लोगों की जुबान पर रटा है।

अजय कहने पर रविंद्र को उतना बुरा नहीं लगता लेकिन अजय जड़ेजा का नाम जब से मैच फिक्सिंग में आया तब लोग उनका नाम लेने से बचते हैं। शायद इसीलिए ही रविंद्र जडेजा खुद को अजय कहने पर इतना भड़के हैं।

रविंद्र जडेजा ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि एक शख्स उनके पास आया और अजय कहकर उनकी तारीफ की। उन्हें उस शख्स का नाम याद नहीं है। लेकिन 9 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में होने के बावजूद भी लोगों को उनका नाम याद नहीं है। इसके लिए उन्होंने शख्स को स्टूपिड और गंवार बोला।

Someone came to me and said“well ball ajay. you bowled brilliantly in last match”.played 9 years of international cricket for country and still ppl dont remember my name.😡😡#stupidity #gavaar