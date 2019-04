एक छक्के पर गिर पड़े जडेजा और स्टोक्स, धौनी ने दिया ऐसा रिएक्शन- VIDEO

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का 25वां मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में सीएके ने राजस्थान को 4 विकेट से मात दी। यूं तो इस मजेदार मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिला, लेकिन सबसे बेस्ट पल रवींद्र जडेजा ने दिखाया। मैच के अंतिम पलों में रवींद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स की गेंद पर एक छक्का जडा़। जडेजा का यह छक्का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

रवींद्र जडेजा ने ऑफ बैलेंस होकर यह शानदार सिक्स जड़ा। छक्का जड़कर जडेजा खुद जमीन पर लेट गए। इस छक्के को जड़ने के बाद सिर्फ जडेजा ही नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज बेन स्टोक्स भी जमीन पर गिर पडे़। मैच के अंतिम ओवर जडेजा ने यह मजेदार छक्का जड़ा था। इस छक्के से न केवल बल्लेबाज खुद चकित रह गए बल्कि गेंदबाज भी चकित रह गए।

बल्लेबाज-गेंदबाज के साथ-साथ गिरने के इस नजारे को देखकर कमेंटेटर और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हंसी नहीं रोक पाए। जडेजा और स्टोक्स के मैदान पर गिरने के बाद धौनी दौड़ के उनके पास गए। इसके बाद वह जडेजा को बैट से उठाने लगे और दौड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी।

जडेजा-स्टोक्स और धौनी का यह वीडियो काफी मजेदार है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैन्स भी सोशल मीडिया पर इस वाकये को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

Only Sir Jadeja can hit you six in sleeping position



🤣🤣🤣😭😭😭#RRvCSK #jadeja pic.twitter.com/2bJuxS8V8J — Chowkidar Srikanth 🇮🇳 (@srikanthbjp_) April 11, 2019

Sleeping shot one & only Sir jadeja 😂😂😂#RRvCSK — chowkidar jinesh shah (@jineshshah1) April 11, 2019

Ben Stokes in Last over.

.

Dhoni to Jaddu: Ye bahar dalega.

.

Next ball: Six. Lot pot shot by Ravindra Jadeja(@imjadeja)

.

What a Hit. Chennai will win this one. 😎#RRvCSK #IPL2019 #IPL — Gaurav Singh Rawat 🇮🇳 (@9gsr_) April 11, 2019

Sir Ravindra Jadeja hitting six and watching it along with BenStokes !! #CSKvRR pic.twitter.com/pVWwzo7ptB — Trojan_Horse (@sampath0272) April 11, 2019

इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। चेन्नई के गेंदबाजों ने राजस्थान को 7 विकेट पर 151 के स्कोर पर ही रोक दिया। चेन्नई के लिए दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए। मिशेल सैंटनर को एक विकेट मिला। राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान अंजिक्य रहाणे को तीसरे ओवर में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।

जोस बटलर भी 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने 26 गेंदों में 28, रियान पराग ने 14 पर 16 और जोफरा आर्चर ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाए। श्रेयस गोपाल 19 रन बनाकर नाबाद रहे।