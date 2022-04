IPL 2022: रविंद्र जडेजा ने एमएस धोनी को वापस सौंपी CSK की कप्तानी, सीएसके का बड़ा ऐलान

आईपीएल 2022 में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सीएसके के नए कप्तान रविंद्र जडेजा ने बीच सीजन में कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीएसके पहले 8 में से 6 मैच हार चुकी है।

