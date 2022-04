GT vs CSK: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान आग बबुला हुए रविंद्र जडेजा, राहुल द्रविड़ के अंदाज में जाहिर किया गुस्सा

यह घटना पारी के 17वें ओवर के दौरान की है। तीसरी गेंद पर मिलर ने पुल शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट की दिशा में तैनात शिवम दूबे के पास गई, आंखों पर लाइट पड़ ने की वजह से दूबे इस कैच को नहीं पकड़ पाए।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 18 Apr 2022 04:54 PM

