VIDEO: इस बार जडेजा के 'खतरनाक थ्रो' से नहीं बच पाए उस्मान ख्वाजा

टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। पूरी दुनिया के बेस्ट फील्डरों की फेहरिस्त में जडेजा का नाम भी शामिल है। एडिलेड, ओवर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर से अपनी शानदार फील्डिंग का नजारा पेश किया है।

मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को एक साथ गेंदबाजी करते लंबा वक्त हो गया था, लेकिन दोनों को ही सफलता नहीं मिल रही थी। तभी कुलदीप यादव (18.3) पर जोखिम भरा रन लेने के प्रयास में उस्मान ख्वाजा विकेट गंवा बैठे। रवींद्र जडेजा ने अपनी बेहतरीन डायरेक्ट हिट से उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखाई। कुलदीप यादव की गेंद पर ख्वाजा ने शॉट खेला, लेकिन गेंद जडेजा के हाथों में आ गई।

इधर, ख्वाजा रन लेने के लिए दौ़ड़े और वहां रवींद्र जडेजा ने बिना एक भी गंवाए दौड़ते हुए ही स्टंप्स की तरफ गेंद को थ्रो किया। यह थ्रो इतना सटीक था कि ख्वाजा को पवेलियन लौटना पडा़। जडेजा के सीधे थ्रो पर उस्मान ख्वाजा रन आउट हो गए. उन्होंने 23 गेंदों पर 21 रन बनाए और तीन चौके लगाए।

बता दें कि सिडनी वनडे में भी उस्मान ख्वाजा रवींद्र जडेजा का ही शिकार बने थे। जडेजा ने अपनी शानदार स्पिन से ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट किया था। उस्मान ख्वाजा 81 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए थे।

