रवींद्र जडेजा का नया लुक देख हंसी नहीं रोक पाए CSK के खिलाड़ी, VIDEO वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का समय पिच पर काफी अच्छा चल रहा है। चेन्नई की टीम ने इस सीजन में अबतक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से चार में उन्हें जीत हासिल हुई है। आईपीएल की अंकतालिका में भी सीएसके सबसे ऊपर चल रही है।

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं और मैदान के बाहर भी जमकर मस्ती कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएसके के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक नया वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में जडेजा एक नए लुक में नजर आ रहे हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के इस नए वीडियो में जड्डू सर सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने अपना नया स्पोर्टिंग लुक अपनाया है। पिछले कई वर्षों से रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा हैं। इसकी वजह से भी टीम को उनका नया लुक देखकर खुशी हुई है।

कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को वीडियो में जडेजा से बातें करते देखा जा सकता है। सुरेश रैना, मोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर जडेजा की दाढ़ी के नए रंग को देख रहे हैं और हंसते हुए नजर आ रहे हैं।

Say hello to Sir Jaddu's One day BM (Brown Mane)! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/0AV5eJlCz7