IPL 2022: 'पिछली बार धोनी की टीम ने फाफ को चुरा लिया था, लेकिन इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे'

इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी 12-13 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होने वाली है। दो नई टीमों (लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद) के आने से इस साल की नीलामी का महत्व और बढ़ गया है। फ्रेंचाइजी इस नीलामी में भी अपने कोर ग्रुप के खिलाड़ियों को अपनी टीम में फिर से शामिल करने के लिए उत्सुक होंगी।

इस साल की मेगा नीलामी में 590 खिलाड़ी पर बोली लगेगी। इस लिस्ट में कई ऐसे खिलाड़ियों के नाम हैं, जिन्हें उनकी पिछली फ्रेंचाइजी लेना चाहेगी। इसी लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ओपनर फाफ डु प्लेसिस का नाम भी शामिल हैं, जिन्हें टीम अपना साइड में शामिल करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी।

दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस पिछले कई वर्षों में सीएसके टीम के प्रमुख सदस्य रहे थे और उन्होंने आईपीएल 2021 खिताब जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वह टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। मेगा नीलामी में शामिल भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि डु प्लेसिस के लिए बीडिंग वॉर ( ज्यादा बोली लगने) की उम्मीद है।

अश्विन ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कहा, ''पिछली बार, सीएसके ने फाफ डु प्लेसिस को 1.5 करोड़ में चुरा लिया था। लेकिन इस बार, मैं उसके साथ उस प्रकार की चीजें होते नहीं देख रहा हूं। सीएसके के प्रशंसक निश्चित रूप से उन्हें अपनी विश लिस्ट में रखेंगे। अगर सीएसके इस बार फाफ डु प्लेसिस को खरीदना चाहती है, तो उन्हें पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी राय में फाफ डु प्लेसिस की काफी मांग होगी। अधिकांश टीमों द्वारा फाफ की मांग की जाएगी।''

A quick test for your Yellove memory! Comment your answer and click to answer more ➡️https://t.co/jz6OTn7Gz3#SuperAuctionQuiz #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/foVt4lahu8