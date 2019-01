VIDEO: अश्विन ने अकेले की नेट प्रैक्टिस, सिडनी टेस्ट में हो सकती है वापसी

भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने साल के पहले दिन मंगलवार (1 जनवरी) को नेट पर अभ्यास किया। इसी के साथ चोट से उबरने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले चौथे और अंतिम टेस्ट में वापसी के अच्छे संकेत दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया (IndiavsAustralia) के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज में फिलहाल मेहमान टीम 2-1 से आगे है और चौथा और अंतिम टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेगी।

ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछड़ने के बाद अब सीरीज ड्रॉ कराने के लक्ष्य के साथ पलटवार की तैयारी में है। ऐसे में टीम ने अपने वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र में भी जमकर पसीना बहाया जबकि भारतीय टीम बढ़त के बाद आराम के मूड में दिखी और ट्रेनिंग करने नहीं उतरी।

हालांकि, चोट के कारण फिलहाल टीम से बाहर बैठे हुए अश्विन ने भारतीय टीम के अकेले खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपना समय नेट पर अभ्यास में बिताया। अश्विन के साथ फिजियो पैट्रिक फारहार्ट और ट्रेनर शंकर बासु भी एससीजी ग्राउंड (SCG) पर इस दौरान उनकी मदद के लिए मौजूद रहे।

अश्विन को एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन मैच के दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। पांचवें दिन भी वह मैदान पर फील्डिंग के लिए उतरे जिससे उनकी चोट और गंभीर हो गई। इस मैच को भारत ने जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई थी। हालांकि, पहले मैच के बाद फिर ऑफ स्पिनर पर्थ और मेलबर्न के दूसरे और तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए।

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के सात खिलाड़ियों ने न्यू ईयर में एससीजी पर बहाया पसीना

अश्विन, फारहार्ट और शंकर की तिकड़ी ने नेट पर करीब एक घंटा बिताया, हालांकि यह आधिकारिक फिटनेस टेस्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अश्विन को लेकर अंतिम निर्णय मैच के एक दिन पूर्व बुधवार को किया जा सकता है। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अश्विन की फिटनेस को लेकर कहा था कि ऑफ स्पिनर अब मैच के लिए फिट होने के करीब हैं।

India vs Australia: पर्थ के बाद MCG की पिच को भी ICC ने बताया कुछ ऐसा

विराट कोहली ने कहा था कि भारत अब अच्छी स्थिति में है और वह यहां से मैच और सीरीज नहीं गंवा सकता है। उन्होंने कहा था, “अश्विन काफी गेंदबाजी कर रहे हैं और अगले चार दिन उन्हें और मजबूत बना देंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह आखिरी मैच है लेकिन अश्विन टीम के लिए फिर से शुरूआत करने को तैयार हैं और बाकी सिडनी की पिच पर भी निर्भर करेगा।”

.@samuelfez reports from Australia's first training session of 2019.#AUSvIND | @alintaenergy pic.twitter.com/lN3fCm7FsC