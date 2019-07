जिम्बाब्वे क्रिकेट पर लगे बैन से दुखी हैं अश्विन, ट्वीट कर लिखी ये बात

जिम्बाब्वे क्रिकेट के निलंबन से केवल उनके देश के खिलाड़ी ही प्रभावित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। शीर्ष ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस नए घटनाक्रम को दुखद करार दिया। आईसीसी ने गुरुवार को जिम्बाब्वे क्रिकेट को वैश्विक संस्था के संविधान का उल्लंघन करने के लिए तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। संविधान किसी तरह के सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है।

अश्विन ने ट्वीट किया, ''जिम्बाब्वे क्रिकेट और उसके प्रशंसकों के लिए बेहद दुखद है। सिकंदर रजा के ट्वीट से क्रिकेटरों की पीड़ा और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह प्यारा क्रिकेट देश अपना गौरव फिर से हासिल करे।

Extremely heart breaking news for all Zim cricketers and their fans, reading the tweets of @SRazaB24 just shows the agony of cricketers and how their life’s have been taken away from them. I pray that the lovely cricket nation returns to its glory asap! #ZimbabweCricket

आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के बाद जिम्बाब्वे को निलंबित कर दिया और इस फैसले से सिकंदर रजा सहित जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैरान और निराश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनका करियर समाप्त हो गया।



रजा ने ट्विटर पर भावनात्मक पोस्ट में लिखा कि वह इस तरह से खेल को अलविदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने हैंडल पर लिखा, ''कैसे एक फैसले ने एक टीम को अजनबी बना दिया। कैसे एक फैसले ने इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। कैसे एक फैसला इतने सारे परिवारों को प्रभावित करता है। कैसे एक फैसले ने इतने सारे करियर खराब कर दिये, निश्चित रूप से मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को इस तरह से अलविदा नहीं करना चाहता था।

जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने कहा कि इस फैसले ने इतने सारे लोगों का करियर खत्म कर दिया जो देश में इस खेल से जुड़े थे। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज कायल जार्विस ने भी सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की।

How one decision has made a team , strangers

How one decision has made so many people unemployed

How one decision effect so many families

How one decision has ended so many careers

Certainly not how I wanted to say goodbye to international cricket. @ICC pic.twitter.com/lEW02Qakwx