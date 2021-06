ओली रोबिन्सन के सस्पेंशन पर आर अश्विन ने किया ट्वीट तो वसीम जाफर ने लिए जमकर मजे

इंग्लैंड क्रिकेट टीम में इस समय सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है। युवा तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बॉल और बैट से अहम योगदान दिया, लेकिन मैच के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड(ईसीबी) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें 2012 में नस्लवादी और लिंगभेदी ट्वीट के लिए सजा मिली। ईसीबी के इस कदम पर भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अपनी राय रखी, जिस पर अब भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने मजे लिए हैं।

अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'रॉबिन्सन ने जो सालों पहले किया, उसको लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट्स को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं दिल से उनके लिए सॉरी भी महसूस कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट करियर के शानदार आगाज के बावजूद उन्हें सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है। यह सस्पेंशन दिखाता है कि भविष्य में सोशल मीडिया जनरेशन के साथ क्या कुछ हो सकता है।' उनके इस ट्वीट पर जाफर ने मजे लेते कहा कि, 'मुझे इस बात की खुशी है कि मैं संन्यास लेने के बाद ट्विटर से जुड़ा हूं।'

I am just glad I found Twitter after I retired 🤐 https://t.co/ie9za2XpSz