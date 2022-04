युजवेंद्र चहल के बालकनी वाले खुलासे पर रवि शास्त्री भड़के, बोले- तुरंत लाइफ बैन लगाओ

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल द्वारा खुद के ऊपर हुए शारीरिक उत्पीड़न के खुलासे पर क्रिकेटिंग जगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 09 Apr 2022 03:23 PM

इस खबर को सुनें