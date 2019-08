VIDEO: रवि शास्त्री ने करवाई बॉब मार्ले म्यूजियम की सैर, गाया गाना

India vs West Indies, 2nd Test: भारत के प्रमुख कोच रवि शास्त्री ने दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जमैका के महत्वपूर्ण बॉब मार्ले म्यूजियम की सैर की। उन्होंने उन यादों को ताजा किया जब वह 21 साल की उम्र में पहली बार यहां आए थे। उनके साथ गेंदबाजी कोच भारत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी थे। शास्त्री बीच शर्ट और शॉर्ट्स में ब्राउन हैट लगाए हुए थे। उन्होंने कहा, किंग्सटन में यह ऐसा म्यूजियम है, जिसे आपको हर हालत में देखना चाहिए।

भारत जमैका के सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के साथ दूसरा और अंतिम टेस्ट खेल रहा है। शास्त्री ने कहा, ''जब आप किंग्स्टन, जमैका में होते हैं तो एक स्थान ऐसा है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। उस व्यक्ति का म्यूजियम, जिसने जमैका को विश्व मानचित्र पर जगह दिलवाई। यह व्यक्ति है- बॉब मार्ले।

बीसीसीआई के ऑफिशियल टि्वटर पेज पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शास्त्री इस म्यूजियम से जुड़ी पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं। शास्त्री ने मार्ले के यादगार गाने बफैलो सोल्जर को भी गाने का प्रयास किया।

रवि शास्त्री ने 1983 के उस ट्रिप को याद किया जब वह पहली बार वेस्टइंडीज दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा, ''यह वाकई शानदार है। मेरे लिए 37 साल बाद जमैका आना यादगार है। मैं पहली बार उस समय यहां आया था जब मेरी उम्र 21 साल थी। मार्ले का संगीत बेहद खूबसूरत है।''

रवि शास्त्री ने कहा, ''एक समय वे महान संगीतकार थे, लेकिन उनमें से एक राजा था, सबसे ऊपर। मैदान पर जाते समय यदि मैं संगीत सुनूं... यह आजादी की गीत होगा या बफैलो सोल्जर का गीत। ये प्रेरणादायक हैं।''

Coaches' day out at the Bob Marley museum in Jamaica😎😎 - by @28anand pic.twitter.com/AfBsGsFzKr

रवि शास्त्री ने अपने ऑफिशियल टि्वटर पेज से भी भरत अरुण और आर श्रीधर के साथ एक तस्वीर शेयर की है।

At the home, now museum, of the LEGEND. BOB MARLEY. No man no cry... 🏝 - with @coach_rsridhar pic.twitter.com/ALxJ8XZBjO