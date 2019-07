टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन लिए किया इमोशनल ट्वीट, लोगों ने कर दिया TROLL

आईसीसी विश्व कप 2019 के फाइनल मैच को खत्म हुए तीन दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसको लोग भूल नहीं पा रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच टाई हुआ था, जिसके बाद सुपर ओवर भी टाई हुआ और अंत में बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया। रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन के लिए एक इमोशनल ट्वीट किया है।

Your composure and dignity viewing the sequence of events was remarkable. Your dignified grace and silence 48 hours since is simply remarkable. We know you have one hand on that WC. You not just Kane. You Kane and Able. God bless. #CWC19 pic.twitter.com/cLS4cabttu — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) July 16, 2019

रवि शास्त्री ने ट्वीट में लिखा, 'विश्व कप के फाइनल के बाद पिछले 48 घंटे में आपकी शांति काबिल-ए-तारीफ है। हमें मालूम है कि आपका एक हाथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर था। आप सिर्फ केन नहीं हैं, आप केन हैं और योग्य हैं।' शास्त्री के इस ट्वीट पर लोगों ने उनको जमकर ट्रोल किया है। एक व्यक्ति ने लिखा कि शास्त्री सिर्फ बोलने में अच्छे हैं और पिछले दो सालों में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति खराब कर दी है।

This is only thing u good at!! Pep talk !! U ruined indian cricket last 2 years!!! — cricketislife (@cricketsandpa) July 16, 2019

You are just in the wrong job sir. Don't deny the world to listen to your voice and in turn give the opportunity to the right person for Indian team manager. — ChandlerBong (@Footy_nuts) July 17, 2019

Leave the head coach position for god sake. Don't apply again. Plz — Saikat Ghosh (@SaikatG24150400) July 17, 2019

When will u resign or u are waiting to get sacked. — Bakwas Bhai (@venkathrao) July 17, 2019

शास्त्री की आलोचना भारत की सेमीफाइनल में हार के बाद काफी की गई है। शास्त्री ने महेंद्र सिंह धौनी को बैटिंग ऑर्डर में नंबर-7 पर भेजा था, जिसके लिए कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने और भारतीय क्रिकेट फैन्स ने उनको जमकर कोसा था।