रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया जीत को बताया 1983 वर्ल्ड कप से बड़ा, फैन्स ने सुनाई खरी-खोटी

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में सोमवार (7 जनवरी) को मिली टेस्ट सीरीज जीत की तुलना कपिल देव की अगुवाई में पहली बार देश को मिली ऐतिहासिक 1983 विश्वकप जीत से की है। भारत ने सोमवार को सिडनी मैच ड्रॉ होने के साथ ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर 2-1 से हराकर चार टेस्टों की सीरीज जीत ली जो उसकी यहां 70 सालों में पहली टेस्ट सीरीज जीत है। कोच शास्त्री ने मैच की समाप्ति के बाद जीत पर खुशी जताते हुए विराट कोहली और उनकी टीम की जमकर प्रशंसा की और इस जीत की तुलना पहली विश्वकप जीत से कर दी।

उन्होंने कहा, “मैं आपको बता दूं कि यह कितना संतोषजनक है। विश्वकप 1983, विश्व चैंपियनशिप 1985, ये सब बड़ी जीत बहुत बड़ी जीत हैं, क्योंकि यह खेल के सच्चे प्रारूप में है। यह टेस्ट क्रिकेट है जो सबसे मुश्किल है।” शास्त्री ने कप्तान विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए कहा,“जो बीत गया वह इतिहास है और आने वाला रहस्य। हमने 71 सालों के बाद यहां जीत दर्ज की है और यह वर्तमान है। मैं अपने कप्तान और उनकी टीम को सलाम करता हूं जिन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई है।”

इस जीत की तुलना कपिल देव की कप्तानी में 1983 में जीते गए पहले वर्ल्ड कप से करने पर सोशल मीडिया पर रवि शास्त्री की जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, जब अपने बयान को लेकर शास्त्री विवादों में आए हैं। इंग्लैंड दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले और एडिलेड टेस्ट जीत के बाद भी उनके बयानों को लेकर ट्रोल किया जाता रहा है।

Don't know who made Ravi Shastri coach of Indian team. He doesn't understand the winning of world cup.



Even after 2019 world cup, he'll say "Winning against Australia was better the claiming world cup"..



"Rubbish guy Shastri is"..#AUSvIND — Aman Bansal (@AmanBansal4u) January 7, 2019

I strongly object to it as any bilateral series can't be compared to a World Cup Victory which comes after a gap & wait of 4 years....Ravi Shastri always makes such childish comments to insult seniors with whom he'd shared the dressing room... — AZAD KUMAR (@azadkum70760561) January 7, 2019

No event can ever beat a 1983 WORLD CUP VICTORY.

Defeating mighty West Indies in the WC final is incomparable.

Ravi Shastri stop kidding✋🏻 #AUSvIND#bordergavaskartrophy #INDvAUS — Jay Jadwani (@diehard_msdian) January 7, 2019

Ravi Shastri to say #ausvsind series win is bigger than 1983 world cup win is hilarious. Momentarily brain fade.. Mate.



Of course this series win in australia is one of the biggest test series win. — Amar Kumar (@Think_Right) January 7, 2019

#IndiaVsAus

Shastri- This win is bigger than 1983 world cup..

People to kohli- pic.twitter.com/DBzjrXrOmC — Monish Hardasani (@Being__bing) January 7, 2019

Shastri: This win is greater than 1983 world cup....

Indians later: pic.twitter.com/CBQcUZCXwh — Arjun hebbar (@Arjunhebbar4) January 7, 2019

2 months back -

Ravi Shastri - This is the best Indian cricket team in last 15/ 20 years

Now - India's victory over Aus in test matches is bigger than Worldcup 1983 win..



Seems like Shastri is a brand ambassador of Royal stag , Whatever Indian team does "Make it large" — Sheetal Mishra (@itssitu) January 7, 2019

‘This is bigger than World Cup 1983 win,’ the Ravi Shastri reacts to India’s maiden Test series win in Australia pic.twitter.com/YLWd4UKkTH — Deepak (@Deepthosar) January 7, 2019

बता दें कि विराट कोहली के पसंदीदा कोच शास्त्री ने कप्तान की तारीफों के पुल बांधते हुये कहा कि उनके सफल नेतृत्व की वजह से ही भारत को यह जीत मिली है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा,“मुझे नहीं लगता कि विराट की तुलना में कोई अन्य टेस्ट क्रिकेट को इतने जोश जुनून के साथ खेलता है। कम से कम मेरे हिसाब से कोई और अंतरराष्ट्रीय कप्तान इस मामले में उनके करीब नहीं है।”

(एजेंसी इनपुट के साथ)