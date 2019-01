AUSvsIND: रवि शास्त्री बोले- एजेंडा बनाकर आलोचना करने वालों को जवाब दूंगा

भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे का अंत शानदार तरीके से करने के बाद आलोचकों पर निशाना साधा है। शास्त्री ने कहा कि उनकी टीम की आलोचना किसी एजेंडे के तहत की जा रही है और वह इसका जवाब देंगे। 'द डेली टेलीग्राफ' अखबार से बातचीत में रवि शास्त्री ने विराट कोहली की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी करते हैं, विवियन रिचर्ड्स की याद दिलाता है। इस अखबार के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को दिए इंटरव्यू में ​रवि शास्त्री ने कहा, 'आप इसकी उम्मीद करते हो। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो मानते हैं कि अगर आलोचना रचनात्मक है तो ठीक है। लेकिन आलोचना किसी एजेंडे के तहत हो रही है तो मैं सीधे इसका जवाब दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि वह कोई महान व्यक्ति है या कोई सामान्य व्यक्ति। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देना है तो मैं ऐसा करूंगा।'

गावस्कर ने की थी टीम इंडिया की आलोचना

हाल ही में महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पर्थ टेस्ट में भारत को मिली हार के बाद टीम की आलोचना की थी। उन्होंने टीम के संयोजन और ट्रेनिंग के तरीकों पर सवाल उठाए थे। रवि शास्त्री ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था यह सैकड़ो मील दूर से हवा में तीर छोड़ने जैसा है। रवि शास्त्री की जवाबी प्रतिक्रिया में सुनील गावस्कर ने कहा था कि आलोचना ने ही मेलबर्न में भारतीय टीम को अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। रवि शास्त्री से जब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच तुलना करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि तेंदुलकर ज्यादा शांत खिलाड़ी थे और अपने दायरे में रहते थे जबकि कोहली काफी आक्रामक हैं। उन्होंने कहा, 'कल किसी ने मुझ से पूछा कि क्या सचिन (तेंदुलकर) और विराट कोहली में कोई समानता है तो मैंने कहा बहुत समानता है। चलिए काम की नैतिकता से शुरू करते हैं।'

