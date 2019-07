विराट-रोहित विवाद पर बोले कोच शास्त्री, जल्द ही पत्नियों को क्रिकेट खेलते देखेंगे

India Tour of West Indies 2019: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उपकप्तान रोहित शर्मा से मतभेद की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झूठ परोसने वाले लोगों का खिलाड़ियों की निजी जिंदगियों को लेकर रवैया अपमानजनक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेस में टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच विवादों से संबंधित सभी सवालों का जवाब खुद दिया। जब विराट और रोहित की पत्नियों को लेकर सवाल पूछा गया तो रवि शास्त्री ने मजेदार जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी।

वेस्टइंडीज दौरे से रवाना होने से पहले की मुंबई में हुई प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय कप्तान से रोहित शर्मा के अनुष्का को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने को लेकर भी सवाल पूछे गए। यहां तक कि अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर भी सवाल किया गया। लेकिन प्रेस कांफ्रेंस में सवाल का जवाब कोहली देते इससे पहले ही कोच रवि शास्त्री ने कहा, 'आप जल्दी ही पत्नियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते देखेंगे।'

कोच रवि शास्त्री ने कहा कि वह ड्रेसिंग रूम में किसी तरह की नॉनसेंस पसंद नहीं करते। ये टीम जिस तरह खेल रही है, उससे साफ है कि कोई भी निजी रूप से टीम से बड़ा नहीं हो सकता, न मैं न वह न कोई और। उन्होंने कहा, 'मेरे होते ड्रेसिंग रूम में किसी तरह की बदतमीजी नहीं हो सकती।'

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में आप देखिए भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहां तक कि वर्ल्ड कप 2019 में भी हमने शानदार क्रिकेट खेला। आप खिलाड़ियों के जुनून और उनकी निरंतरता को देखिए।' उन्होंने कहा, 'मैं पूरे विश्व कप में टीम के प्रदर्शन से खुश था, यहां तक कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा था। आप खेलते हैं और सीखते हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के उन 30 मिनट में बहुत कुछ सीखा। यदि आप पिछले 18 माह पर गौर करें तो हम टेस्ट क्रिकेट में काफी आगे पहुंचे हैं। और वनडे में तो हमने शानदार प्रदर्शन किया ही है।'

India's consistency across formats has been magnificent. We will learn a lot from those 30 minutes on Day 2 against NZ in the semi-final - @RaviShastriOfc pic.twitter.com/GK0KHGgGNv