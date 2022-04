राशिद खान ने बताया क्यों IPL 2022 में नहीं चटका पा रहे हैं वह ज्यादा विकेट

गुजरात टाइटन्स के स्टार स्पिनर राशिद खान पहले चार मैच में छह विकेट ही ले पाए हैं। राशिद खान ने बताया कि किस वजह से वह ज्यादा विकेट नहीं चटका पा रहे हैं और साथ ही कहा वह इसका तोड़ जल्द निकालेंगे।

भाषा,मुंबई Namita Shukla Tue, 12 Apr 2022 06:06 PM

