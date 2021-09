क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान होते ही राशिद खान ने छोड़ी कप्तानी, वजह भी बताया Published By: Ashutosh Ray Fri, 10 Sep 2021 12:45 AM PTI,काबुल

Your browser does not support the audio element.