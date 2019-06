VIDEO: राशिद खान ने बताया, किस खिलाड़ी ने 'चुराया' विराट का बल्ला

बहुत से लोग शायद जानते हों, 'हॉकी के जादूगर' की हॉकी में गजब की कारीगरी थी। एक बार जब वह नीदरलैंड के दौरे पर थे तो वहां के अधिकारियों ने ध्यानचंद की हाकी को तुड़वा कर यह देखने की कोशिश की कहीं उनकी हॉकी में कुछ ऐसी चिंबक तो नहीं है जो गेंद को चिपका लेती है। शायद ऐसा ही कुछ एक दिन विराट कोहली के बल्ले के विषय में होगा। लोग जानना चाहेंगे कि विराट कोहली के बल्ले में ऐसा क्या है जो गेंद को हिट करने के बाद गेंद सीधी सीमा पार जाती है। इसलिए राशिद खान ने विराट कोहली से उसका एक बल्ला मांगा और भारतीय कप्तान ने उन्हें एक बल्ला गिफ्ट कर दिया।

दुनिया के इस बेहतरीन बल्लेबाज से बल्ला गिफ्ट लेने के बाद राशिद खान ने अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार किया। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से उन्हें इसकी झलकियां दिखाई भी। उनके कैमियो ने कई बार सनराइजर्स हैदराबाद की कई बार रक्षा की। हाल ही में राशिद खान ने एक इंटरव्यू के दौरान यह रहस्योद्घाटन किया कि उन्हें बल्ले एकत्रित करने का शौक है। खासतौर पर बेस्ट बल्लेबाजों के बल्ले।

उनके पास विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, और केएल राहुल के बल्ले हैं। लेग स्पिनर ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने ईनाम स्वरूप अपना बल्ला उन्हें दिया था। राशिद ने कहा, जब आप बल्लेबाजी के गुर सीख रहे होते हैं तो आपको अच्छा बल्ला चाहिए होता है। मुझे कुछ खिलाड़ियो से बल्ले मिले। मुझे एक बल्ला विराट कोहली ने भी दिया। मुझे डेविड वॉर्नर और केएल राहुल ने भी बल्ले दिए। मेरे लिए यह स्पेशल बैट्स हैं। ये बल्ले विश्व कप में मुझे कुछ रन बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि, दुखद बात यह है कि राशिद के पास अब विराट का बल्ला नहीं है।

राशिद ने बताया कि उस समय में आयरलैंड में था और उस बल्ले से कुछ रन बनाना चाहता था। मैं उस बल्ले से कई छक्के लगा चुका था। मुझे उस बल्ले से प्यार था। मुझे लगता था मैं जिस भी गेंद को हिट करूंगा वह छक्के के लिए जाएगी। मेरे लिए वह खास बैट था। लेकिन उस बल्ले पर अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान की नजर पड़ गई।

Afghan superstar Rashid Khan has a habit of collecting great players' bats, however, one has been stolen! He tells the story... pic.twitter.com/pj97NuunFP