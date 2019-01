राशिद खान ने चहल के साथ शेयर की तस्वीर, पांड्या-राहुल फिर हुए ट्रोल

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। इस दौरान वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच को देखने स्टेडियम भी पहुंचे थे। राशिद खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से मैच के दौरान इंस्टा स्टोरी भी शेयर की थी। मैच के बाद राशिद खान टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिले और उनके साथ वक्त भी बिताया।

बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से खेल रहे राशिद खान को मंगलवार को मैदान पर देखा गया। बाद में उन्होंने युजवेंद्र चहल, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज से मुलाकात की।

इन खूबसूरत पलों को राशिद खान ने अपने फैन्स के लिए टि्वटर पर शेयर किया और कैप्शन दिया- अच्छे दोस्तों और अच्छी पर्सनेलिटीज के साथ ग्रीन टी का आनंद। राशिद खान की इस तस्वीर पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल एक बार फिर से ट्रोल हो गए हैं।

दरअसल, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को 'कॉफी विद करण' शो पर महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बीसीसीआई ने प्रतिबंधित कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया था। इस शो के बाद से सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब एक बार फिर से राशिद खान की तस्वीर पर भी इन दोनों खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया गया।

Seems like after #KoffeeWithKaran.

Everyone is relying on chai 🤣