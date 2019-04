अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हुए नबी-राशिद, उठाए सवाल

क्रिकेट विश्व कप से पहले अफगानिस्तान टीम की कप्तानी में हुए बदलावों की टीम के दो अहम सदस्यों राशिद खान और मोहम्मद नबी ने आलोचना की है। दोनों ने ट्विटर के माध्यम से बोर्ड द्वारा कप्तानों के बदलने के समय पर सवाल उठाए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने विश्व कप शुरू होने से पहले कप्तान असगर अफगान को तीनों प्रारुपों की कप्तानी से हटा दिया और उनकी जगह नए कप्तान नियुक्त किए हैं।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी ने असगर के चार साल की कप्तानी को समाप्त कर गुलबदिन नैब को वनडे, राशिद खान को टी-20 और रहमत शाह को टेस्ट टीम का कप्तान चुना है।

नबी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि असगर ने टीम की कप्तानी अच्छे से की थी और उनके मार्गदर्शन में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। असगर ने नबी के बाद टीम की कप्तानी संभाली थी।

नबी ने ट्वीट में लिखा, “टीम का सीनियर खिलाड़ी होने के नाते और अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ते देखने के बाद मैं नहीं समझता कि विश्व कप से पहले यह कप्तानी में बदलाव का सही समय है। टीम ने असगर के मागदर्शन में अच्छा किया है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वह टीम का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं।”

Being a senior member of the side & having seen the rise of Afghanistan cricket @ashrafghani I don’t think it’s the right time to change the captain before the WC @afgexecutive The team has gelled really well under #Asghar & personally feel he is the right man to lead us @hmohib — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) April 5, 2019

उभरते हुए खिलाड़ी राशिद को टी-20 टीम का कप्तान और वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, लेकिन राशिद ने भी इस फैसले की आलोचना की है।

राशिद ने लिखा, “चयन समिति का सम्मान करते हुए, मैं इस फैसले के खिलाफ हूं और इसे गैरजिम्मेदाराना तथा एकतरफा मानता हूं। हमारे सामने क्रिकेट विश्व कप है, ऐसे में असगर को कप्तान बने रहना चाहिए था। उनकी कप्तानी टीम की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। विश्व कप जैसे बड़े टूनार्मेंट से पहले कप्तानी में इस तरह के बदलाव से अनिश्चितता का माहौल बनता है और टीम के मनोबल पर भी असर पड़ता है।

With all the respect to the Selection Committee, I strongly disagree with the decision as it is irresponsible & bias. As we have @cricketworldcup in front of us, Captain #MAsgharAfghan should remain as our team Captain. His captaincy is highly instrumental for team success .(1/2) — Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 5, 2019

With just months to go for such a mega event like World Cup, changing the captain will cause uncertainty and also team morale will be affected. @ashrafghani @afgexecutive @hmohib( 2/2) — Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 5, 2019

राशिद और नबी इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं।

एसीबी के अध्यक्ष अजीजुल्ला फाजली ने क्रिकइंफो से कहा कि कप्तानी में बदलाव होने से युवा कप्तानों को कप्तानी करने का मौका मिलेगा, जो देश में इस खेल के भविष्य हैं। उन्होंने कहा, "विश्व कप में हमें नौ देशों के खिलाफ खेलना है। हमने सोचा कि कप्तानी बदलने का यह अच्छा समय है।"

फाजली ने कहा कि असगर सीनियर खिलाड़ी के रूप में टीम में खेलना जारी रखेंगे। वह 2015 के विश्व कप के बाद मोहम्मद नबी की जगह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे।