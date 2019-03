राशिद खान का हैरतअंगेज कारनामा, VIDEO देख खुली रह जाएंगी आंखें

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान की गेंदबाजी का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन वह फुटबॉल से भी ऐसा कमाल करते हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के आठवें मैच में छक्के के साथ राजस्थान रॉयल्स पर पांच विकेट से जीत दिलाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर राशिद खान फुटबॉल के भी महारथी हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के ऑफिशियल टि्वटर पेज से राशिद खान का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राशिद अपनी एक उंगली पर फुटबॉल को नचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लग रहा है मानो राशिद ने फुटबॉल को हिप्नोटाइस कर लिया है और वह उनकी आंखों के इशारे पर घूम रही है।

राशिद खान के इस वीडियो को फैन्स बहुत पसंद कर रहे हैं और उनके इस हैरतअंगेज कारनामे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

All 👀👀 on the ball. Just @rashidkhan_19 things 😎😎#SRHvRR pic.twitter.com/LmY3gIZEcB