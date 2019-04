PICS: कपिल देव के अलावा '83' की टीम को ट्रेनिंग दे रहे अमरनाथ और संधू

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ और बलविंदर सिंह संधू भारत की 1983 विश्व कप जीत पर आधारित फिल्म '83' की टीम की मदद करने के लिए आगे आए हैं। यह फिल्म कबीर खान द्वारा निर्देशित और रिलायंस इंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत तथा मधु मंटेना और विष्णु इंदुरी द्वारा प्रदर्शित की गई है।

इससे पहले 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव भी रणवीर सिंह को ट्रेनिंग देते हुए नजर आए थे। फिल्म 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत पर आधारित है। रणवीर ने धर्मशाला में कपिल के साथ की अपनी तस्वीर साझा की थी। तस्वीर में दोनों को भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहने हुए बातें करते देखा जा सकता है।

जब रणवीर सिंह के सामने कपिल देव ने दिखाए बल्लेबाजी के जौहर, देखें VIDEO

रिलायंस इंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा, “जब मोहिंदर 'जिम्मी' अमरनाथ और बलविंदर सिंह संधू आपके साथ हो तो कोई पहाड़ ऊँचा नहीं है।”

फिल्म में साकिब सलीम अमरनाथ की भूमिका निभाएंगे जबकि पंजाबी स्टार एमी विर्क तेज गेंदबाज संधू की भूमिका में होंगे। फिल्म के मुख्य स्टार रणवीर सिंह हैं, जो कपिल देव की भूमिका निभाएंगे। वह धर्मशाला में अमरनाथ के साथ टीम रिहर्सल को लेकर बेहद उत्साहित थे।

रणवीर ने अपने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप तस्वीर साझा की है जिसमें निदेर्शक कबीर खान के साथ सम्पूर्ण टीम बलविंदर सिंह संधू और मोहिंदर अमरनाथ के साथ पोज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है, “'जिम्मी' एक और केवल एक चैंपियन मोहम्मद अमरनाथ।”

Here's wishing the actor, who has a knack of getting into the skin of his characters, a very happy birthday! Watch him slay the role of the "comeback king" #MohinderAmarnath in @83thefilm. @Saqibsaleem #Relive83 pic.twitter.com/q2DJJoPYrj — Reliance Entertainment (@RelianceEnt) April 8, 2019

बता दें कि इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा पंकज त्रिपाठी, मोहम्‍मद जीशान अयूब, ताहिर राज भसीन और साहिल खट्टर सहित अन्‍य नजर आएंगे। बता दें कि फिल्‍म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी।