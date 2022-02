Ranji Trophy: यश धुल के शतक से दिग्गज भी प्रभावित, कहा- आगे अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा

दिल्ली के बल्लेबाज यश धुल ने गुरुवार को रणजी ट्रॉफी में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू पर शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खीचा। धुल ने तमिलनाडु के खिलाफ हुए मैच में एक शानदार शतक बनाया। उन्होंने इस दौरान 133 गेंदें खेली और 16 बाउंड्री लगाई। 97 रन के निजी स्कोर पर धुल को एक जीवनदान भी मिला। एम मोहम्मद ने आउट किया, लेकिन वह गेंद नो बॉल हो गई। अंडर-19 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान भारत को खिताब दिलाने के एक महीने के अंदर ही धुल ने फर्स्ट फ्लास क्रिकेट में शतक लगाकर अपनी काबिलियत दिखाई है। धुल के इस प्रदर्शन की दिग्गज भी काफी तारीफ कर रहे हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करके लिखा, ''अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 100 ... यश धुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे हम अगले कुछ वर्षों में बहुत कुछ देखेंगे

100 on his first class debut … Yash Dhull is a player we will be seeing lots of over the next few years … #India #RanjiTrophy — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 17, 2022

Brilliant ton on debut by @YashDhull2002 . Batting baton is carried forward from delhi stables .. @virendersehwag to @GautamGambhir to @imVkohli @SDhawan25 🙌💪🏾 — Atul Wassan (@cricketguru) February 17, 2022