रणजी का रण: गंभीर ने छोड़ी दिल्ली की कप्तानी, इस युवा खिलाड़ी को मिली कमान

दिल्ली के रणजी टीम के कप्तान गौतम गंभीर ने सोमवार को कप्तानी का पद छोड़ दिया। उनकी जगह आईपीएल में धमाल मचाने वाले नितीश राणा को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम गंभीर ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है।

गंभीर ने ट्वीट किया, 'अब किसी युवा को कप्तानी सौंपने का वक्त आ गया है और इसलिए डीडीसीए चयनकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस भूमिका के लिये मेरे नाम पर विचार नहीं करें। मैं मैच जीतने के लिये पीछे से नये कप्तान की मदद करूंगा।

Time to pass the captaincy baton to youngsters, hence have requested the DDCA selectors not to consider me for that role. I will be in the background helping the new leader to win games @RajatSharmaLive