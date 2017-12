रणजी ट्रॉफी फाइनल: गुरबानी की हैट्रिक से लड़खड़ायी दिल्ली, VIDEO में देखें खतरनाक गेंदबाजी

दिल्ली और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहे है। शनिवार को मैच के दूसरे दिन अच्छी बल्लेबाजी कर रही दिल्ली की टीम समिट गई। दिल्ली के दिग्गज खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने का काम विदर्भ के युवा गेंदबाज रजनीश गुरबानी ने किया। गुरबानी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक बनायी, जो कि ऐतिहासिक रही।

दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे दि्ल्ली के खिलाड़ियों ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 271 रन बनाये। दूसरे बल्लेबाजी करने उतरे दिल्ली के खिलाड़ी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाये और 295 रन पर ऑल आउट हो गये। वहीं दूसरी ओर विदर्भ की तरफ से गेंदबाजी करते हुए गुरबानी ने पहली पारी में 6 विकेट झटके।

गुरबानी ने विकास मिश्रा को 7 रन, नवदीप सैनी और कुलवंत खेजोरलिया को बिना खाता खोले आउट किया और हैट्रिक बनायी। रणजी ट्रॉफी के करीब 83 साल के इतिहास में यह 74वीं हैट्रिक रही।

इसके जवाब में उतरे विदर्भ के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 206 रन बनाये। कप्तान फैज फजल ने 67 रनों की अहम पारी खेली। वहीं टीम के ओपनर संजय रामस्वामी 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गणेश सतीश 12 रन और अपूर्व वांखड़े 28 रन बनाकर आउट हुए। दिन के अंत तक वसीम जाफरी 61 रन और अक्षय वखारे क्रीज पर नाबाद रहे।

