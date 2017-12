रणजी ट्रॉफी:आर विनयकुमार की हैट्रिक, 41 बार की चैम्पियन मुंबई ढेर-VIDEO

कप्तान आर विनयकुमार की हैट्रिक समेत छह विकेटों के दम पर कर्नाटक ने गुरुवार को 41 बार के रणजी चैंपियन मुंबई को 173 रन पर ढ़ेर कर क्वार्टर फाइनल का पहला दिन पूरी तरह अपनी टीम के नाम कर दिया। कर्नाटक ने अपनी पहली पारी में अच्छी शुरूआत की और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 115 रन बनाए। इस तरह से कर्नाटक अब मुंबई से केवल 58 रन पीछे है और उसके नौ विकेट बचे हुए हैं। मयंक अग्रवाल शानदार फार्म जारी रखते हुए 62 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने आर समर्थ (40) के साथ पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। पहले दिन स्टंप के समय मयंक के साथ कुनैन अब्बास 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

