गौतम गंभीर को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, पैर छूने मैदान पर पहुंचे फैन्स

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर क्रिकेट से सभी फॉरमैट से संन्यास ले चुके हैं। गंभीर दिल्ली रणजी टीम के लिए अपने करियर का आखिरी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच ये मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा है। ये गंभीर का होम ग्राउंड भी और उन्होंने यहीं से अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत भी की थी।

गंभीर जब दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उन्हें खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 154 गेंद पर गंभीर 92 रन बनाकर नॉटआउट लौटे और दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मैच के तीसरे दिन गंभीर ने सेंचुरी ठोकी।

A CENTURY on his last match. A dream moment. Congratulations @GautamGambhir ❤️ What a phenomenal career 👏🏼 Can’t believe this is the last time... TRULY UNBEATEN! #ThankYouGambhir 🙌🏼 pic.twitter.com/f3xBluxgQn