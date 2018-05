IPL 2018: नीली नहीं गुलाबी जर्सी में खेलेगी राजस्थान, क्या ये है कोई टोटका?

आईपीएल 2018 में पिछड़ रही राजस्थान रॉयल्स के पास प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बेहद कम मौके बचे हैं। ऐसे में अजिंक्य रहाणे जीत हासिल करने के लिए हर तरह के बदलावों पर विचार कर रहे है। राजस्थान रॉयल्स अपने अगले मैच में बदले हुए रूप में नजर आने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कोई टीम स्ट्रैटेजी नहीं है।

गुलाबी जर्सी में उतेरी राजस्थान की टीम

आपको बता दें कि अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी अपनी नीली जर्सी में नहीं बल्कि गुलाबी कपड़ों में नजर आएंगे। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में राजस्थान के खिलाड़ी गुलाबी जर्सी में नजर आंगे। लागों को इस खतरनाक बीमारी खिलाफ जागरूक करने के लिए राजस्थान की टीम शुक्रवार को तीन रंगों- गुलाबी, चैती और जामुन में मैदान में उतरेगी। गुलाबी रंग स्तन कैंसर, जामुन रंग मुंह के कैंसर और चैती रंग गर्दन के कैंसर का प्रतीक है। राजस्थान के कैंसर के खिलाफ अभियान में राज्य सरकार, नेशनल कैंसर ग्रिड, इंडियन कैंसर सोसायटी और इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी साथ हैं।

Special jersey for our battle with @ChennaiIPL against Cancer! ⚡️



What's our new jersey all about?

PINK - Breast Cancer

BURGUNDY - Oral Cancer

TEAL - Cervical Cancer



Let's show our support and get #CancerOut!#JazbaJeetKa #HallaBol #VIVOIPL #Yellove pic.twitter.com/TbPM0benlo