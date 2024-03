RR vs LSG & GT vs MI Match Live Streaming: यहां देखें राजस्थान बनाम लखनऊ और गुजरात बनाम मुंबई मैच लाइव

ऐप पर पढ़ें

RR vs LSG and GT vs MI Live Streaming and Telecast: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट के तीसरे दिन भी डबल हेडर है। दिन का पहला मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दिन कि दूसरा मुकाबला अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दुनिया की इस सबसे चर्चित लीग के तीनों मैच रोमांचक रहे हैं। ऐसे में ये दोनों मुकाबले भी दिलचस्प रहने वाले हैं। इससे पहले जान लीजिए कि आप इन दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलिकास्ट कहां देख चुके हैं।

IPL 2024 का RR vs LSG और GT vs MI मैच कब खेला जाएगा?

राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स और गुजरात टाइटन्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 का चौथा और पांचवां मैच रविवार 24 मार्च को खेला जाएगा।

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants और Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2024 का चौथा और पांचवां मैच कहां खेला जाएगा?

आरआर वर्सेस एलएसजी आईपीएल 2024 का चौथा मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि जीटी वर्सेस एमआई आईपीएल 2024 का पांचवा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RR vs LSG और GT vs MI मैच कितने बजे शुरू होंगे?

राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स आईपीएल 2024 का चौथा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस इस मैच में आधे धंटे पहले यानी तीन बजे होगा, जब आरआर के कप्तान संजू सैमसन और एलएसजी के कप्तान केएल राहुल पिच पर आएंगे। दिन का दूसरा मैच यानी गुजरात टाइटन्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस सात बजे होगा। उसी समय जीटी के कप्तान शुभमन गिल और एमएआई के कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आएंगे।

RR vs LSG & GT vs MI IPL 2024 के मैचों का लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

राजस्थान बनाम लखनऊ और गुजरात बनाम मुंबई आईपीएल 2024 के मैचों का लाइव टेलिकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे, जहां आपको कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। मूक-बधिर लोगों के लिए भी स्टार स्पोर्ट्स ने अभियान चलाया है। वे कमेंट्री इशारों से समझ सकते हैं।

आरआर वर्सेस एलएसजी और जीटी वर्सेस एमआई IPL 2024 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जाएंट्स और गुजरात टाइटन्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के मैचों का लुत्फ आप जियोसिनेमा के ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। यहां भी हिंदी और अग्रेंजी समेत आधा दर्जन से ज्यादा भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इसके अलावा कैमरा एंगल के माध्यम से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। इस मुकाबले से जुड़ी रोचक खबरों के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के आईपीएल 2024 पेज पर विजिट कर सकते हैं।