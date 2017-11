'भगवान' के घर ऐसे मना रैना का बर्थडे, सोशल मीडिया पर आए ये कमेंट्स...

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। टीम इंडिया से बाहर चल रहे सुरेश रैना अपने परिवार के साथ जन्मदिन के मौके पर तेंदुलकर के घर लंच पर गए। 27 नवंबर को रैना अपना 31वां जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान वो अपनी पत्नी प्रियंका और बेटी ग्रेसिया के साथ तेंदुलकर के घर लंच पर पहुंचे।

तेंदुलकर ने एक फोटो शेयर की, जिसमें वो रैना को केक खिला रहे हैं और साथ ही लिखा, 'It was a pleasure having @ImRaina, Priyanka and the adorable Gracia over for lunch today. #HappyBirthdayRaina Have a good one!'

It was a pleasure having @ImRaina, Priyanka and the adorable Gracia over for lunch today. #HappyBirthdayRaina Have a good one! pic.twitter.com/vlFP1KkfUH — sachin tendulkar (@sachin_rt) November 27, 2017

रैना लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं और वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी खास मेसेज देकर रैना को बर्थडे विश किया।

Happy Birthday Suresh. May you keep working hard and always remain in the race @ImRaina — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 27, 2017

