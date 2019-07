VIDEO: इंग्लैंड में अश्विन ने गेंद और बल्ले से मचाया धमाल, एक मुकाबले में झटके 12 विकेट

काउंटी में नॉटिंघमशायर की ओर से खेल रहे भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सरे के खिलाफ काउंटी डिवीजन एक के मुकाबले में कुल 12 विकेट झटके। लेकिन उनकी इस शानदार बॉलिंग के बावजूद उनकी टीम नॉटिंघमशायर को 167 रन से हार का सामना करना पड़ा।

सरे ने पहली पारी में 89.2 ओवर में 240 रन बनाये। डीन एल्गर का योगदान 59 रन का था। अश्विन ने 33.2 ओवर में 69 रन पर छह विकेट झटके। नॉटिंघमशायर की पहली पारी 52.5 ओवर में 116 रन पर सिमट गई, जिसमें अश्विन का योगदान 75 गेंदों में दो चौकों की मदद से 27 रन का था।

सरे ने अपनी दूसरी पारी नौ विकेट पर 224 रन पर घोषित की। जैमी स्मिथ ने 57 और जार्डन क्लार्क ने 54 रन बनाए। अश्विन ने दूसरी पारी में 31 ओवर में 75 रन पर छह विकेट झटके और मैच में 12 विकेट पूरे किए।

लक्ष्य का पीछा करते हुये नॉटिंघमशायर की टीम 48.3 ओवर में 181 रन पर सिमट गई और उसे 167 रन से हार का सामना करना पड़ा। अश्विन ने दूसरी पारी में साहसिकबल्लेबाजी करते हुये 79 गेंदों में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 66 रन बनाए।

REPLAY | Ravi Ashwin claims his 11th wicket of the match as Jordan Clark misses a reverse sweep and is dismissed LBW.



Follow #NottsvSur live 👉 https://t.co/jmpL1ST2sb pic.twitter.com/cnRlc4biVT — Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 15, 2019

REPLAY | Ashwin is on fire 🔥 He gets Elgar for the second time in the match.



Watch every ball of #NottsvSur 👉 https://t.co/JiIDfltxA8 pic.twitter.com/YpabBhUkTb — Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 14, 2019

REPLAY | Ashwin picks up from where he left off in Surrey's first innings.



Watch every ball of #NottsvSur 👉 https://t.co/ZAMLaIhdJB pic.twitter.com/pobuMek1FU — Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 14, 2019

उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ नौवें विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। ब्रॉड का योगदान 30 रन का रहा। सरे के ऑफ स्पिनर अमर विरदी ने पहली पारी में 61 रन पर आठ और दूसरी पारी में 78 रन पर छह विकेट लेकर मैच में 14 विकेट पूरे किए और सरे को जीत दिलाई।