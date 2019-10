ICC Test Ranking: ऑफ स्पिनर अश्विन ने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी 

India vs South Africa: भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए दो टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन का ईनाम सोमवार को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में फायदे के साथ मिला है। भारत ने विशाखापट्टनम के बाद पुणे टेस्ट में भी जीत हासिल की। भारत ने पुणे में दक्षिण अफ्रीका को पारी और 137 रनों से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर है। इसके साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी 200 प्वॉइंट्स के साथ टॉप पर है।

विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन के बाद अश्विन टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर आ गए थे। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इस गेंदबाज ने फिर शानदार प्रदर्शन किया और अब तीन स्थान आगे बढ़ते हुए सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। अश्विन के अलावा जसप्रीत बुमराह शीर्ष-10 में अन्य भारतीय हैं। वह तीसरे नंबर पर कायम है। हालांकि, चोट के कारण बुमराह मौजूदा टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। अश्विन ने विशाखापट्टनम में 8 विकेट लिए थे तो वहीं पुणे में उन्होंने 6 विकेट झटके। अश्विन 12 रेटिंग अंकों का सुधार कर 792 रेटिंग अंकों पर पहुंच गए हैं।

दूसरे टेस्ट में कुल छह विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज उमेश यादव ने छह स्थान का सुधार किया है और वह 31वें से 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद शमी का 16वां स्थान बरकरार है जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा दो स्थान गिरकर 14वें और तेज गेंदबाज इशांत शर्मा एक स्थान खिसक कर 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस गेंदबाजी में पहले, दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा दूसरे और भारत के जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर बने हुए हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के वेनोर्न फिलेंडर पांचवें स्थान से आठवें स्थान पर खिसक गए हैं।

