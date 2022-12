अश्विन का बल्लेबाजी में बड़ा कारनामा, इस लिस्ट में विराट कोहली और केएल राहुल से निकले आगे

ऐप पर पढ़ें

Most Runs In 2022 by Indian: मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत के हीरो रहे आर अश्विन ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। वह इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में केएल राहुल और विराट कोहली जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से आगे निकल गए हैं। 145 रनों का पीछा करते हुए अश्विन ने 42 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी के साथ उनके नाम साल 2022 में 270 टेस्ट रन हो गए हैं। अश्विन ने यह रन 6 मैचों में 30 की औसत के साथ बनाए। वहीं बात विराट कोहली और केएल राहुल की बात करें तो इन दोनों बल्लेबाजों के नाम इस साल क्रमश: 265 और 137 रन बनाए हैं।

साल 2022 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की करें तो वह ऋषभ पंत रहे। पंत के बल्ले से इस साल 61.81 की औसत से 680 रन निकले। पंत ने इस दौरान 2 शतकीय और 4 अर्धशतकीय पारियां खेली, वहीं दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर रहे जिन्होंने 422 रन बनाए। पंत और अय्यर के अलावा साल 2022 में 400 रन का आंकड़ा पार करने वाले तीसरे बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। पुजारा ने 10 पारियों में 45 से अधिक की औसत से 409 रन बनाए। पुजारा ने इस दौरान 1 शतक और दो अर्धशतक जड़े।

लाड़ी मैच पारी रन बेस्ट स्कोर औसत 100 50 ऋषभ पंत 7 12 680 146 61.81 2 4 श्रेयस अय्यर 5 8 422 92 60.28 0 4 चेतेश्वर पुजारा 5 10 409 102* 45.44 1 3 रविंद्र जडेजा 3 5 328 175* 82 2 0 आर अश्विन 6 10 270 61 30 0 2 विराट कोहली 6 11 265 79 26.5 0 1 हनुमा विहारी 4 7 215 58 35.83 0 1 शुभमन गिल 3 6 178 110 29.66 1 0 केएल राहुल 4 8 137 50 17.12 0 1 मयंक अग्रवाल 4 7 130 33 18.57 0 0 रोहित शर्मा 2 3 90 46 30 0 0

बात मुकाबले की करें तो बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए थे। इस स्कोर के सामने ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की 159 रनों की साझेदारी के दम पर भारत ने पहली पारी में 314 रन बनाकर 87 रनों की बढ़त हासिल की थी। बांग्लादेश दूसरी पारी में 231 रनों पर ढेर हो गया था। मेजबानों ने इस मैच में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा था। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 74 रनों पर 7 विकेट खो दिए थे।

मगर श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने 8वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ना सिर्फ टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि जीत भी दिलाई। अश्विन ने नाबाद 42 तो अय्यर ने 29 रनों की पारी खेली। अश्विन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।