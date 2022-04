हिंदी न्यूज़ क्रिकेट Purple cap in IPL 2022: युजवेंद्र और नटराजन के एकसमान 12-12 विकेट; फिर भी चहल के पास पर्पल कैप बरकरार, जानिए क्यों

युजवेंद्र और नटराजन के एकसमान 12-12 विकेट हैं, फिर भी चहल के पास पर्पल कैप बरकरार है क्योंकि चहल ने नटराजन से एक मैच कम खेले है। इसके अलावा चहल ने नटराजन के मुकाबले रन भी कम दिए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Mon, 18 Apr 2022 09:40 AM

