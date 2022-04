हिंदी न्यूज़ क्रिकेट SRH vs PBKS Playing 11: जीत का चौका लगाना चाहेगी हैदराबाद और पंजाब, देखिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

SRH vs PBKS Playing 11: जीत का चौका लगाना चाहेगी हैदराबाद और पंजाब, देखिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

हैदराबाद के अलावा पंजाब भी तीन मैच जीतने के इस मुकाबले में जीत का चौका लगाना चाहेगी। पंजाब इस समय पांचवें और हैदराबाद सातवें नंबर पर है। आईपीएल में हैदराबाद और पंजाब अब तक 17 बार आमने-सामने आ चुकी हैं

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sun, 17 Apr 2022 10:37 AM

