पंजाब के गेंदबाज ने मैच से पहले बताया- रोहित, सूर्यकुमार को आउट करने के लिए बनाया है खास प्लान

चाहर ने पंजाब किंग्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा- मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह अपना सौ प्रतिशत देने की कोशिश करूंगा। मुख्य रूप से ऐसे दो या तीन बल्लेबाज हैं, जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण है

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Wed, 13 Apr 2022 04:38 PM

इस खबर को सुनें