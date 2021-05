एक बड़ी फुटवियर कंपनी ने अपने वादे को पूरा करते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के लिए जूते भेजे हैं। टीम के बल्लेबाज रेयान बर्ल ने शनिवार को अपने फटे हुए जूतों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई थी। उनकी इस भावुक अपील का जबरदस्त असर हुआ और फुटवेयर कंपनी ने पूरी टीम को स्पॉन्सरशिप देने का वादा किया था। रेयान ने इसकी एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और इसके लिए कंपनी को थैंक्स भी कहा है।

उन्होंने ट्वीट किया कि, 'देखो क्या आ रहा है।' इस फोटो में उस कंपनी के ब्रैंड न्यू जूते दिख रहे हैं। रेयान ने यह ट्वीट कंपनी के उस ट्वीट के रिप्लाई में किया, जिसमें उन्होंने जूते भेजने की सूचना दी थी और कहा था कि उम्मीद है कि जूते के कलर जर्सी को मैच कर रहे हैं।

Look what is on its way 🔜✈️



Thanks @pumacricket https://t.co/d8oqi25X6T