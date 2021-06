यूएई में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग(पीएसएल) 2021 में शनिवार को एक मैच के दौरान फैन्स की सांसें अटक गईं, जब फील्डिंग करते समय दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस घायल हो गए। इसके बाद उन्हें टेस्ट के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह घटना शनिवार को अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 19वें मैच में पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच के दौरान हुई।

इस डरावनी घटना पेशावर जाल्मी की पारी के दौरान हुई। इस दौरान पारी का सातवां ओवर चल रहा था और टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे। इस दौरान पेशावर के बल्लेबाज डेविड मिलर ने एक शॉट खेला, जिसे रोकने के चक्कर में डु प्लेसिस और मोहम्म्द हसनैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यहां डु प्लेसिस का सिर हसनैन के पैर से टकरा गया और बाद में उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस मैच में डु प्लेसिस की जगह सईम अयूब कन्कशन के तौर पर उतरे।

यहां देखें फैन्स किस तरह डु प्लेसिस की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं-

Praying to Almighty for the speedy recovery and a good health for #FafduPlessis

May he #getwellsoon ! pic.twitter.com/TT1JaTGFCH — An Indian 🇮🇳💎 (@real_farooque07) June 12, 2021

Heard that Faf du Plessis got a head injury. Prayers with him and his family 🙏🏻😔😔😔😔 — Amlan Das (@theoptimist_IND) June 12, 2021

Get well soon Castagne and Faf du Plessis. ❤🤞🙏 — Ad👀 (@mukherjjeee) June 12, 2021

बता दें कि डु प्लेसिस ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इसी साल जॉइन किया है। टीम की बदनसीबी है कि उन्हें लगातार दूसरे में किसी कन्कशन खिलाड़ी को उतारना पड़ा है। डु प्लेसिस से पहले वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को शुक्रवार को एक मैच में बल्लेबाजी करते समय समय सिर पर चोट लगी थी। रसेल को बल्लेबाजी करते समय इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज मोहम्मद मूसा की एक गेंद अचानक से सिर से टकरा गई। इसके बाद वे काफी असहज नजर आए। रसेल ने सिर पर चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी के पहले ओवर के दौरान रसेल को स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।